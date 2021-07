Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Amina Roxana Capezan s-a clasat pe locul 5 la cat. 65 kg, vineri, la Campionatele Europene de lupte pentru juniori de la Dortmund, dupa ce a fost invinsa de belarusa Alina Maximova in meciul pentru bronz. Capezan castigase anterior in calificari in fata frantuzoaicei Marielle Suzanne…

- Romania a cucerit argintul in proba de canoe-2 juniori pe 1.000 m, sambata, la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (Under-23) de la Poznan (Polonia), prin Florin Dringa si Cosmin Nitu.

- Pugilistul roman Cosmin Girleanu s-a calificat, luni, in semifinalele cat. 52 kg la Campionatele Europene de box Under-22 de la Roseto degli Abruzzi (Italia), dupa ce l-a invins la puncte pe belgianul Zakaria Boudhi. Girleanu, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, si-a asigurat medalia de bronz…

- Pugilistul roman Cosmin Girleanu, care va participa la JO de la Tokyo, s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale cat. 52 kg, dupa ce l-a invins pe irlandezul Mari Sean Eamon, la puncte (5-0), la Campionatele Europene de box Under-22 de la Roseto degli Abruzzi (Italia). Girleanu…

- Sportiva romana Alexandra Voiculescu a obtinut medalia de argint la categoria 40 kg, vineri, la Campionatele Europene de lupte pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria), dupa ce a fost invinsa in finala de rusoaica ucraineanca Anastasia Polska. Joi, in primul tur, Alexandra Voiculescu a dispus de poloneza…

- Tanarul inotator roman David Popovici (16 ani) a ratat calificarea in semifinalele probei de 50 m liber, sambata, la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta. Popovici a fost inregistrat cu al 24-lea timp din serii, 22 sec 43/100, in timp ce George-Alexandru Stoica-Constantin a…