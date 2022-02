Stiri pe aceeasi tema

- Machine Gun Kelly colaboreaza cu Willow Smith pentru melodia „emo girl”, care deschide usile catre noul album al artistului, „mainstream sellout”, programat pentru lansare pe 25 martie 2022. MGK a prezentat un fragment din noua lui melodie pe TikTok in urma cu aproape o saptamana. Fragmentul de 15…

- Vizite in teren ale tehnicienilor operatorului de distributie pot fi inlocuite cu vizite la distanta, prin intermediul unei aplicatii avansate Companiile E Distributie, operatorii de distributie a energiei electrice din cadrul grupului Enel, lanseaza serviciul digital "Vizita virtuala", pentru a simplifica…

- Caștigatoarea premiului BRIT Rising Star, Holly Humberstone, a lansat piesa „London Is Lonely”, cea mai pregnanta și incarcata de suferința piesa de pana acum a artistei, care documenteaza povestea acesteia de cand s-a mutat in Londra și se simțea izolata și deconectata de restul lumii. Artista apreciata…

- Andreea Bostanica lanseaza videoclipul piesei “Ce asculta inima”, produs de echipa celor de la The One Records. Videoclipul noului single a fost foarte așteptat de public, sunetul piesei devenind viral pe TikTok, pe el creandu-se deja mii de tiktok uri. Versurile noului single “Ce asculta inima” se…

- Sunt tineri, talentați, iar de astazi sunt cei patru baieți care impreuna sunt Outflow, trupa ce s-a calificat anul acesta la Eurovision. Format din Florin Ciotlauș, Lucian Calin Blaga, George Popa și Mircea Georoceanu, Outflow este un band fresh ce imbina atat versurile pline de insemnatate cat și…

- Omicron nu este „aceeași boala” cu fostele variante Covid. Ce spune un profesor de medicina la Universitatea din Oxford Omicron nu este „aceeași boala” cu fostele variante Covid. Ce spune un profesor de medicina la Universitatea din Oxford Scenele oribile observate in valurile anterioare ale Covid-19…

- A intrat pe radio a doua zi de la lansare, a devenit trending sound pe TikTok și a facut turul televiziunilor. Aceasta este, pe scurt, povestea piesei „ Ard Tot“ , lansata in septembrie de catre Amedeo și Oana Marinescu. O piesa ca o lecție de viața, care spune ca trebuie sa nu mai ai nimic, pentru…

- Artistul de origine greaca, Theodore, lanseaza in Romania piesa „Man and His Tools”, primul single de pe viitorul album The Voyage ce va aparea anul viitor. Imbinand atat sonoritați organice, din zona post-rock și alternativa, cat și influențe din zona electro/synth, Theodore este la ora actuala printre…