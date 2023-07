Bow Anderson a lansat single-ul Midnight Bow Anderson a lansat single-ul “Midnight”, in care iși duce sound-ul pozitiv intr-un teritoriu mai nepazit, punand grijile neincetate și gandurile naucitoare ale unei nopți nedormite peste un ritm inspirat de pop-ul din anii 80. In cuvintele lui Bow, „Miezul nopții inseamna ca nu pot dormi noaptea din cauza anxietații. Este ideea ca, deși sunt zdrobita toata ziua, pot sa ma țin ocupata și sa fug de griji, vazand prietenii sau ieșind… orice pentru a-mi opri mintea. Dar de indata ce capul meu lovește perna la „Miezul nopții”, gandurile imi prind viața și ma gandesc exagerat la orice. Incerc sa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

