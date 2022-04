Bow Anderson a lansat single-ul Mama Said

Stiri pe aceeasi tema

- Lauv a lansat single-ul “ALL 4 NOTHING (I’M SO IN LOVE)”. Despre inspirația din spatele piesei, Lauv impartașește „All 4 Nothing (I’m So In Love)” este o melodie despre a iubi pe cineva atat de mult intr-un moment din viața ta cand inca ești in proces de a invața cum sa te iubești pe tine insuți și…

- WILLOW a lansat impreuna cu SIIICKBRAIN single-ul „Purge”. In videoclip cele 2 protagoniste se tatueaza, fumeaza țigari, se plimba cu mașina, distrugand tot ce intalnesc. Single-ul cu nuanțe de țipete este cea mai agresiva piesa a lui Willow de pana acum, cu versuri care reflecta noua ei stare mentala.…

- Din noul val de artiști face parte și Andrada, care tocmai a lansat primul ei single impreuna cu Sprint Music. Noua piesa se numește “Ego”, a lucrat la ea impreuna cu Andy Platon și a filmat și un videoclip deosebit pe care va invitam sa-l urmariți in continuare. La cei 18 ani ai sai Andrada Faina,…

- Single-ul “N-am stare” este o piesa cu o incarcatura emotionala puternica, inspiratie fiind viata personala a artistei Dominique. Aceasta povesteste ca recent a incheiat un capitol important din viata ei, un basm devenit toxic, iar piesa descrie sentimentele pe care le-a dezvoltat spre finalul relatiei. …

- Ashley Kutcher a lansat single-ul „Love You More”. Vocea dinamica se suprapune peste chitara delicata, producția neclara și ecourile calde, formand un cantec vulnerabil. Despre cantec, Kutcher a spus: „Love You More” cuprinde gandurile și emoțiile de a fi blocat in trecut. Acest cantec este despre a…

- Sabrina Carpenter a lansat single-ul “Fast Times”. Piesa este scrisa de Sabrina, John Ryan, Julia Michaels și J.P. Sax, expunand o alta latura a artistei. Pianul sclipitor și linia de bass completeaza perfect vocea Sabrinei. “Abia am trecut de varsta de 20 de ani și totul se simte ca și cum trebuie…

- „20s” este prima piesa lansata in 2022 de popstarul Bow Anderson, care și-a incheiat anul trecut turneul, la care au participat și artiști precum Mimi Webb și Ella Eyre, și care a susținut primele show-uri ca artist principal (incluzand și un show sold-out la Courtyard Theathre in Londra și 2 show-uri…

- BENEE a revenit in 2022 cu o piesa care ne aduce aminte de vara, intitulata „Beach Boy”. Cantecul este produs de catre Greg Kurstin (care a colaborat si cu Adele, Sia, Beck”) si vine odata cu anuntul lansarii urmatorului EP al artistei – „LYCHEE”, care va aparea pe 4 martie 2022. O melodie solara,…