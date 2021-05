Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR pentru Senatul Romaniei la Alegerile Parlamentare din 2020, Alexandru Horocea a fost nominalizat in cadrul Biroului Național al USR pentru o funcție de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Arii Protejate din Romania. Agenția este o instituție publica cu personalitate juridica,…

- Lansare Campanie nationala ldquo; Curatenia Pamantului incepe cu Noi", in judetul Constanta, cu ocazia Zilei Pamantului Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate ndash; A.N.A.N.P, da startul Campaniei Nationale ldquo;Curatenia Pamantului incepe cu Noi", in ziua de 22 aprilie 2021, in judetul…

- Fiica partenerei de viata a fostului ministru de Interne Marcel Vela, Andra-Sabrina Plesa, a fost numita vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate printr-o decizie a premierului Florin Citu. ”In temeiul art. 29 si al art. 31 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului…

- In plin scandal privind carantinarea (sau nu), președintele Klaus Iohannis și-a gasit de lucru. Participa, miercuri, in orașul Dabuleni, județul Dolj, la o acțiune din cadrul campaniei de impadurire. „Președintele Klaus Iohannis va participa miercuri, 24 martie 2021, in orașul Dabuleni, județul Dolj,…

- Campania este initiata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor."Presedintele Klaus Iohannis va discuta cu autoritatile centrale si locale prezente la eveniment despre masurile care vor fi luate pentru a accelera campania de impadurire pe terenuri degradate si nisipoase, o componenta importanta a…

- In judetul Iasi porneste astazi la drum o caravana pentru innoirea actelor de identitate. Initiativa apartine Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor si va cuprinde, pana la sfarsitul lunii aprilie, toate comunele arondate acestei institutii. Campania Directiei de Evidenta a Persoanelor Iasi se numeste…