- Politistii din Botosani au demarat o ancheta pentru gasirea unei adolescente de 17 ani, aflata in grija Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care a parasit in urma cu patru zile complexul in care locuia si nu a mai revenit. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- 1 Iunie este Ziua Internaționala a Copilului și este sarbatorita la toate instituțiile destinate copiilor. Anul acesta, la toate centrele rezidențiale și casele de tip familial destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare, micii locuitori…

- Un bebelus in varsta de trei luni, aflat internat impreuna cu mama sa minora intr un centru social al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Vaslui, a fost gasit decedat, politistii cercetand imprejurarile in care s a produs decesul.Potrivit reprezentantilor DGASPC Vaslui,…

- „Va solicitam sa va prezentați urgent la sediul DGASPC Sector 3 in vederea clarificarii situației minorei”, este documentul primit de mama unei fete deja majore, batute crunt de mai multe ori fara ca dosarele sa fie soluționate. Agresiunile avusesera loc pe vremea cand tanara avea 15 ani, respectiv…

- LUPUL PAZNIC LA OI… Noi cazuri de abuzuri in cadrul instituției vasluiene care ar trebui sa-i protejeze pe cei lipsiți de aparare. Peti B., un barbat in varsta de 61 de ani, angajat in cadrul unui centru de tip locuinta protejata apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Un barbat in varsta de 61 de ani, angajat in cadrul unui centru de tip locuinta protejata apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, a fost arestat pentru comiterea infractiunii de viol in forma continuata, fiind acuzat ca a abuzat o femeie de 37 de…

- Un grup format din 172 de copii din Ucraina și insoțitorii lor au ajuns luni, in siguranța, la Aeroportul Internațional Maramureș. Grupul a fost preluat in noaptea de 9 spre 10 aprilie de specialiști din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș de la punctul…