Politistii din Botosani fac verificari in cazul unei minore de 14 ani care a disparut de la domiciliu, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu.



Potrivit sursei citate, fata, care are domiciliul in municipiul Botosani, a parasit, in cursul zilei de marti, locuinta familiei sale plecand intr-un loc necunoscut, fara a reveni pana in prezent.



Politistii sustin ca minora are inaltimea de 1,73 metri, greutatea de aproximativ 65 kilograme, parul saten si ochii caprui.

Sursa foto: IPJ Botosan