- Lucrarile de constructie a Spitalului de boli cronice si ingrijiri paliative din municipiul Botosani, finantat din bugetul Companiei Nationale de Investitii (CNI) au fost finalizate in luna octombrie a anului trecut, insa receptia finala nu a fost facuta deoarece finantatorul asteapta ca municipalitatea,…

- Pe parcursul ultimului an, societatile furnizoare de utilitati au desfasurat lucrari importante in zona Ghimbav, pentru racordarea Aeroportului la alimentarea cu electricitate, gaze naturale, apa, precum si la reteaua de canalizare. Aceste investitii au fost planificate, proiectate, executate si finantate…

- S-a finalizat obiectivul „Statie de epurare mecano-biologica” din comuna Poienile de Sub Munte. Aceasta poate deservi 350 de persoane si va fi folosita inclusiv de noua scoala si gradinita din localitate, a caror constructie incepe peste doua zile. Investitia este una moderna, care respecta toate normativele…

- Au fost finalizate lucrarile de asfaltare a parcarii de pe strada Lianelor din Turda, in aceasta locație fiind create aproximativ 20 de locuri de parcare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Bugetul Primariei municipiului Botoșani, in forma simplificata, a fost facut public pe pagina web a instituției in vederea consultarii și organizarii ulterioare a unei dezbateri publice, in cazul in care vor exista cereri din partea cetațenilor, in ceea ce privește dezvoltarea orașului.

- 1 de 4 Intr-o tara in care se construiesc biserici aproape cu frenezie, Manastirea Bisericani se prabuseste, pe bucati, desi teoretic se afla de ani buni, declarativ, in stare de urgenta. Ideea de “urgenta” nu s-a concretizat decat printr-un zid de aparare, foarte costisitor, facut din banii Companiei…

- Baiețelul din Botoșani nascut saptamana trecuta și confirmat la naștere cu Covid-19, internat in maternitatea Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, a fost detubat și respira singur, cu o sursa de oxigen. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Dan Teodorovici, a declarat ...

- Videoconferinta va fi transmisa live la televiziunea de business Profit.ro TV, pe pagina Agentiei de presa News.ro si pe pagina de Facebook a News.ro. La evenimentul organizat de Agentia de presa News.ro, Team Innovation Media si Agentia de PR si comunicare Plurivox au confirmat pana in prezent participarea,…