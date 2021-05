Stiri pe aceeasi tema

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii și servicii, a incheiat anul fiscal 2020 cu vanzari consolidate in valoare de aproape 2,2 miliarde de lei (448 de milioane de euro) in Romania, inregistrand astfel o creștere de aproximativ trei procente in comparație cu anul precedent. Vanzarile totale…

- Piața de carți la nivel global a incheiat 2020 cu o cifra de 85.9 miliarde de dolari. In 2020 s-au livrat peste 750 milioane de carți in USA cu o cifra de 37 miliarde de dolari in vanzari. Vanzarile de carți au crescut cu peste 8% in 2020 fața de 2019. Cea mai mare creștere […] The post O noua categorie…

- Grupul farmaceutic american Pfizer se asteapta sa vanda, in 2021, 1,6 miliarde de doze de vaccin impotriva Covid-19, dezvoltat in parteneriat cu compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech, in valoare de 26 de miliarde de dolari, cu mult mai mult decat cele 15 miliarde prevazute initial, relateaza…

- Alphabet a anunțat astazi caștigurile din primul trimestru din 2021, cu venituri de 55,3 miliarde de dolari. Aceste cifre variaza din ianuarie pana in martie și reflecta o revenire tot mai mare la normal in unele industrii. Veniturile au crescut cu 34% fața de 41,2 miliarde USD in primul trimestru al…

- ”In 2020, vanzarile Grupului Bosch s-au ridicat la 71,5 miliarde de euro. Ca urmare a pandemiei, vanzarile au fost cu 6,4 procente sub nivelul din anul anterior (4,3 procente dupa ajustarea in functie de cursul de schimb valutar). Compania a generat un profit operational (EBIT, ajustat pentru efectele…

- Bosch, furnizorul de tehnologie si servicii, a anuntat joi ca a inregistrat vanzari de 71,5 miliarde de euro si profit de 2 miliarde de euro in anul financiar 2020 si a planificat investitii de 1 miliard de euro in tehnologia celulelor de combustie, pana in 2024, anunța news.ro. ”In 2020,…

- Renault a raportat o scadere a veniturilor cu 1,1% pentru cele trei luni pana in martie, in timp ce se lupta sa scape de consecințele pandemiei COVID-19. Sub directorul executiv Luca de Meo, care a preluat fraiele in iulie anul trecut, compania cauta sa produca mai puține mașini și sa se concentreze…

- Romgaz raporteaza un profit net c 15,14% mai mare in 2020, fața de anul anterior, ajungand la 1,25 miliarde de lei. Cu toate astea, cifra de afaceri a scazut cu 19,79%, situandu-se la 4,07 miliarde de lei...