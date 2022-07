Bosch investește încă 3 miliarde de euro în dezvoltarea de cipuri De la mașini și biciclete electrice pana la aparate electrocasnice și portabile – semiconductorii sunt o parte integranta a tuturor sistemelor electronice. Sunt motorul care conduce lumea moderna a tehnologiei. Bosch a recunoscut devreme importanța lor in creștere și a anunțat acum investiții suplimentare de cateva miliarde de euro pentru a-și consolida propria afacere cu semiconductori. Pana in 2026, Bosch planifica sa investeasca alte 3 miliarde de euro in divizia sa de semiconductori, ca parte din programul de finanțare IPCEI pentru microelectronica și tehnologia comunicațiilor. „Microelectronica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

