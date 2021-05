Bosch a investit 100 milioane euro în creșterea capacității de producție în România Grupul german Bosch a încheiat anul fiscal 2020 cu vânzari consolidate în valoare de aproape 2,2 miliarde de lei (448 de milioane de euro) în România, înregistrând astfel o creștere de aproximativ trei procente în comparație cu anul precedent. Compania a investit 100 milioane euro pentru creșterea capacitații de producție la fabricile din Jucu și Blaj.



