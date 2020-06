Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, pe ambasadorul Republicii Federale Germania, Cord Meier-Klodt, dar si pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Andrew Noble. Situatia generata de pandemia de coronavirus a fost abordata de ministrul roman in ambele…

- In cadrul propunerilor pentru perioada de dupa tranzitia Brexit, Regatul Unit a sustinut miercuri ca nu este necesara o infrastructura vamala pentru Irlanda de Nord, transmite Reuters. Reglementarea frontierei terestre dintre Irlanda de Nord, componenta a Regatului Unit, si Republica Irlanda, membra…

- Regatul Unit și Uniunea Europeana au cazut de acord asupra datelor în care vor avea loc rundele de negociere privind viitoarea relație de dupa Brexit, relateaza Reuters. Negocierile vor dura trei saptamâni. Negocierile vor avea loc prin video conferința în saptamânile care…

- Incepand de vineri, 3 aprilie, ora 00.00, ora Romaniei, toate persoanele care vor sosi in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor fi plasate in carantina instituționalizata (in centrele special create) pentru o perioada de 14 zile, anunța Ambasada Romaniei de la Londra,…

- Conducerea MI5, serviciul de contraspionaj si securitate interna al Marii Britanii, i-a fost incredintata luni lui Ken McCallum, care a condus ancheta cu privire la tentativa de asasinare a fostului agent dublu rus Seghei Skripal, informeaza Reuters.

- Ce s-ar intampla daca starea de sanatate a premierului britanic Boris Johnson s-ar inrautati din cauza coronavirusului, iar el sau membri ai echipei sale nu si-ar mai putea exercita atributiile? In conformitate cu constitutia necodificata a Marii Britanii, raspunsul nu este clar, relateaza Reuters.Citește…

- Fitch a redus ratingul Regatului Unit al Marii Britanii la AA - de la AA, citând impactul bugetar al pandemiei coronavirusului și continuarea incertitudinii privind Brexit, scrie Financiat Times. Agenția de rating a estimat ca producția Marii Britanii va scadea cu aproape 4% în acest an…

