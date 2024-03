Boom-ul injecțiilor estetice, la prețuri de chilipir, un fenomen periculos Pe rețelele sociale, abunda ofertele de injecții estetice la prețuri ”chilipir”, avertizeaza Consiliul național al ordinului medicilor din Franța. Ofertele de pe rețelele sociale, la prețuri de chilipir” sunt o capcana pentru amatorii și amatoarele de buze pufoase, nas de vedeta sau un maxilar ridicat. Autorii se ofera sa efectueze injecțiile minune la prețuri chiar de trei ori mai mici, cu promisiunea ca acestea sunt administrate de profesioniști. Aceasta practica clandestina a explodat in Franța. Potrivit datelor Consiliului național al ordinului medicilor, numarul acestor cazuri s-a dublat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

