Un boom sonic s-a produs luni seara la Buzau. Mai multe locuințe au fost zgalțaite, iar unele geamuri ale caselor batranești s-au spart. Conform unor informații de ultima ora, un boom supersonic s-a resimțit in urma cu cateva minute pe raza municipiului Buzau și in localitațile invecinate. Sunt voci care spun ca o asemenea explozie s-a produs din cauza unui boom supersonic produs de un avion de la Baza Aeriana Boboc. Pana la acest moment nu se cunoaște imprejurarile acestui incident, insa vom reveni cu informații in urmatoarele ore. Sunt și buzoieni care susțin ca o asemenea explozie s-ar fi putut…