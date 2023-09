Stiri pe aceeasi tema

- 25 de drone lansate de ruși au atacat duminica regiunea Odesa. Infrastructura portuara a fost avariata și cel puțin doua persoane au fost ranite, au anunțat autoritațile ucrainene, potrivit Reuters.

- Rusia a atacat miercuri dimineața portul Izmail de pe Dunare, la 15 kilometri de Tulcea. Un atac cu drone explozive rusesti a lovit infrastructura portuara si a provocat incendii in regiunea Odesa, in sudul Ucrainei. De asemenea, capitala Kiev a fost vizata de un atac masiv cu drone, dar toate au fost…

- Razboi in Ucraina. Rușii au atacat din nou regiunea Odesa și de aceasta data ar fi fost țintite doua porturi situate pe Dunare – Reni și Ismail, aflate in apropierea graniței dintre Romania și Ucraina. O explozie puternica s-a produs luni dimineata chiar langa granița Romaniei. Totul dupa ce forțele…

- Orașul Valuyki, din regiunea Belgorod (Federația Rusa), se afla sub bombardament intens, anunța canalul rus de Telegram „Baza”.„Orașul este sub foc puternic”, potrivit sursei citate. Rapoartele locale indica faptul ca locuitorii orașului se ascund in subsoluri de bombardamente. CITESTE SI Abia…