- Rusia a lovit din nou Ucraina sambata seara cu atacuri masive cu drone, transmite dpa. Potrivit fortelor aeriene ucrainene, zonele afectate au inclus Kievul, regiunea Vinita din sud-vestul capitalei, regiunea de frontiera din nord-estul Ucrainei Sumi, regiunea centrala Cerkasi, orasul Nikolaiev din…

- Forțele ruse au lansat in noaptea de sambata spre duminica atacuri masive cu drone asupra Ucrainei. Potrivit fortelor aeriene ucrainene, zonele afectate au inclus Kievul, regiunile Vinita, Sumi, Cerkasi, orașul Nikolaiev din sudul tarii si oras-port Odesa de la Marea Neagra. Explozii au fost auzite…

- Volodimir Zelenski a fost pus de Moscova pe o lista a persoanelor cautate in Rusia. A fost deschisa o actiune penala impotriva presedintelui ucrainean, a relatat sambata agentia de presa rusa TASS, citand Ministerul rus de Interne, transmite Reuters. Informatia apare fara alte detalii in baza de date…

- Rusia a anuntat miercuri, 24 aprilie, un acord cu Ucraina pentru schimbul a 48 de copii stramutati de razboi, la finalul primei intalniri directe intre oficialii rusi si ucraineni pe acest subiect care a avut loc in Qatar, tara ce mediaza intre Kiev si Moscova in acest dosar delicat, scrie AFP, potrivit…

- Intr-un raport publicat vineri, unitatea cibernetica Mandiant a Alphabet a declarat ca a prins grupul de hacking cunoscut sub numele de APT29, despre care serviciile de informatii occidentale presupun ca actioneaza in numele agentiei de spionaj strain SVR a Rusiei, incercand sa pacaleasca ”personalitati…

- Rusia este in stare de razboi in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru , citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi. Da,…

- Armata a precizat intr-un comunicat ca 10 drone Shahed au fost doborate deasupra portului Odesa de la Marea Neagra. „Un alt atac masiv cu drone pe timp de noapte al rusilor in regiunea Odesa. Activitatea de lupta a durat o ora si jumatate”, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa. „Unitatile…