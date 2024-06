Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire șocanta in Roman, județul Neamț! O femeie in varsta de 36 de ani și-a abandonat bebelușul nascut intr-o toaleta. Oamenii legii au fost inștiințați prin apel la 112, de o alta femeie, despre acest incident.

- Dragi locuitori ai orașului Alba Iulia, Pe masura ce ne apropiem de alegerile locale, cred ca este datoria mea, inainte de toate, in calitate de cetațean, sa reflectez asupra parcursului și perspectivei de dezvoltare a orașului nostru, sub conducerea lui Gabriel Pleșa. Ca profesor de matematica, am…

- Un preot din Prahova indragit de enoriașii ortodocși a facut o serie de declarații controversate la adresa femeilor abuzate. Acesta este de parere ca și femeile abuzate trebuie sa faca inchisoare.

- Construcția declarata monument istoric este considerata una dintre cele mai frumoase din țara. A fost data in folosința in 1869, fiind al doilea punct cu cel mai mare trafic feroviar, dupa Gara de Nord din București. Cum arata gara din Romania in care te simți ca in Elveția. Foto Gara din Romania in…

- Mesajul EMOȚIONANT al unei mamici care a nascut la Spitalul Județean de Urgența Alba: ”Una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trait vreodata” Mesajul EMOȚIONANT al unei mamici care a nascut la Spitalul Județean de Urgența Alba: ”Una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trait…

- Astazi este o zi speciala pentru barbați. Pe data de 9 martie este Ziua Barbatului, motiv pentru care noi iți vom da idei de cele mai frumoase cadouri. Iata cum sa-ți surprinzi barbații din viața ta!

- Pe 4 martie 1977, un cutremur devastator a lovit Romania, provocand pierderea a 1.578 de vieți, printre care se numarau și personalitați de marca, precum Toma Caragiu, Doina Badea și Anatol Baconsky. Libertatea publica articole din ziarele care au aparut imediat dupa tragedie, Scinteia și Romania Libera.Vineri,…