- Accident de circulație, duminica dupa-amiaza, pe DJ 581, la intrarea in comuna Lupac dinspre Reșița, in județul Caraș-Severin. In incident au fost implciate doua autoturisme inc are se aflau in total cinci persoane. La fața locului s-au deplasat de urgența o ambulanța din cadrul Serviciului de Ambulanța…

- REȘIȚA – O investiție de 1,5 milioane de lei, din care 0,8 milioane din bani europeni, au conturat service-ul auto deschis in parcul industrial reșițean! In contextul in care cei de la Agenția de Dezvoltare Regionala Vest pregatesc apeluri noi de proiecte prin Programul Regional Vest, instituția a prezentat…

- Infrastructura, respectiv „timpul alocat deplasarii” și „timpul pierdut in trafic”, sunt astazi cele mai stringente probleme ale administrațiilor locale din Romania, in special in orașele universitare – București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, care au atras un surplus de forța de munca inalt calificata…

- CARAȘ-SEVERIN – Azi noapte au fost inregistrate caderi de piatra pe DN 57, in Clisura Dunarii, și au cazut pomi pe DN 67, DJ 581 și in municipiul Reșița. Drumul Moldova Noua – Orșova este blocat! Potrivit bilanțului facut de cei de la ISU „Semenic“, in urma fenomenelor meteorologice produse noaptea…

- Nu mai de mult decat acum șapte ani, era in top zece cei mari producatori de mezeluri din Romania cu afaceri de 143 milioane de lei și peste 400 de salariați. Astazi, insa, fabrica este scoasa la vanzare, dupa ce și-a inchis porțile de aproape un an. Unul dintre cele mai cunoscute branduri din Banat,…

- Jucatorul echipei Buffalo Bills, Damar Hamlin, respira singur si poate vorbi, dupa ce i s-a scos tubul respirator, a anuntat agentul sportivului, potrivit AP. Hamlin chiar a vorbit cu colegii sai de echipa prin apel video. El mai mult a gesticulat, insa la final le-aa spus: "Va iubesc, baieti". Antrenorul…

- VIDEO| Un zid al orașului roman Colonia Aurelia Apulensis, descoperit in cartierul Partoș din Alba Iulia, in timpul lucrarilor pe lotul 1 de mobilitate VIDEO| Un zid al orașului roman Colonia Aurelia Apulensis, descoperit in cartierul Partoș din Alba Iulia, in timpul lucrarilor pe lotul 1 de mobilitate…

- Handbalistii Universitatii Craiova au recut rapid peste esecul frustrant cu Resita din etapa precedenta si au castigat duelul din deplasare cu CSU Poli Timisoara, scor 34-30. Partida a contat pentru etapa a 12-a din Divizia A1, Seria C. Moralul alb-albastrilor nu a fost deloc unul scazut, avand in vedere…