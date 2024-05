Un șarpe a fost observat, duminica, in Parcul Copilul din Reșița. Mai mulți copii erau in parc. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin au fost chemați sa intervina in Parcul Copilul din Reșița, dupa ce un șarpe a fost observat acolo. In zona se aflau mai mulți copii. Jandarmii au reușit sa captureze […] Articolul Sarpe capturat intr-un parc din Banat. In zona se aflau mai multi copii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .