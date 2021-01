Bolsonaro: ”Brazilia este în faliment. Nu pot să fac nimic” ”Brazilia este in faliment. Nu pot sa fac nimic. As vrea sa schimb grila de reducere a impozitelor, dar a existat acest virus alimentat de presa pe care-l avem aici, aceasta presa dezinteresata”, i-a raspuns el unui sustinator care l-a salutat in fata resedintei sale oficiale, la Brasilia. Presedintele brazilian de referea la o reforma privind o crestere a nivelului veniturilor scutite de impozit, o promisiune pe care liderul extremei drepte a facut-o in campania electorala si care a ajuns la putere cu un program economic liberal. Jair Bolsonaro considera ca prabusirea economica a Braziliei are… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

