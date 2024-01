Stiri pe aceeasi tema

- ”Trebuie sa fim foarte prudenti si atenti fata de felul in care solutionam aceste revendicari, pentru ca ele tin si de angajamente pe care le avem fata de Comisia Europeana. As enumera aici facilitatile fiscale care au fost eliminate pentru agricultori, pentru industria alimentara, pentru constructori…

- Marcel Bolos, ministrul Finantelor, a explicat la ce concluzii s-a ajuns in urma discuțiilor cu fermierii si transportatorii care au declanșat proteste in toata tara. „Unele revendicari ale protestatarilor țin de unele facilitați fiscale in care Romania s-a angajat prin PNRR sa le reglementeze intr-un…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a prezentat, sambata, intr-o conferinta de presa, motivele pentru care sistemul e-factura este primul dintr-o serie care vor fi implementate pentru combaterea evaziunii fiscale, spunand ca ”de acest modul, e-factura, depinde viitorul Romaniei pentru combaterea…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a criticat, sambata, intr-o conferinta de presa, institutii din subordinea ministerului care "se lauda" cu planurile pe care le-au realizat, dand exemplu, in acest sens, Autoritatea Vamala Romana. Acesta a spus ca va cere premierului, dupa Boboteaza, revocarea…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta ca tinta pe care si-a propus-o in anul 2024 este ca ANAF si Autoritatea Vamala sa ajunga la un plan de venituri mediu care sa depaseasca 40 de miliarde de lei lunar, el sustinand ca la acest plan ”vor trebui sa adere” colaboratorii sai din aceste structuri.…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, spune sambata seara, despre bugetul pe 2024 ca are cele mai mari cheltuieli pentru investitii, peste 200 miliarde lei pentru programe care sa sprijine categoriile vulnerabile dar si o crestere istorica de 61% pentru educatie, el dand asigurari ca salariile…

- Bugetul de stat urmeaza sa fie aprobat in Parlament pana in 22 decembrie, afirma Florin Roman (PNL). El afirma ca Marcel Boloș a obținut susținerea deputaților liberali pentru votul pe bugetul de stat pe anul 2024, intrucat proiectul prevede cerințele PNL, printre care „zero taxe și impozite noi”.„Ministrul…

- Milioane de romani aflați acum in campul muncii vor fi afectati direct dupa ce va fi aplicata noua lege a pensiilor, adoptata marți de catre Senat, in timp ce avantajați vor fi doar actualii pensionari, a acuzat Dumitru Costin, președinte al Blocului Național Sindical, intr-o conferința de presa organizata…