Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, luni, la Prima News, ca sunt patru modificari principale pe care Romania va trebui sa le opereze in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precizand ca reforma sistemului de pensii nu era negociabila. El a precizat…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat, in scris, Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, desecretizarea informațiilor și anexelor cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei in baza dispozițiilor art.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca nerealizarea unei reforme a pensiilor, care sa includa si asa-numitele pensii speciale, reprezinta un jalon de tip „linie rosie” in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Ministrul adauga ca in plafonul de 9,4% din…

- Anul acesta guvernanții trebuie sa indeolplineasca multe puncte din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). In caz contrar, Romania risca sa piarda 6 miliarde de euro din banii europeni.Romania urmeaza sa faca in acest an doua cereri de plata in cadrul PNRR, una in martie, de 3 miliarde euro…

- Marcel Bolos a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca are in plan si investitii in cabinete scolare. “Noi, la nivelul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, am derulat doua tipuri de investitii importante pentru astfel de situatii. Prima a fost cea a tabletelor scolare. Le-am inceput…

- Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene la peste 95% si depunerea cererilor de plata 3 si 4 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de aproximativ 6,3 miliarde euro, sunt printre obiectivele ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, pentru…

- Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene la peste 95% si depunerea cererilor de plata 3 si 4 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de aproximativ 6,3 miliarde euro, sunt printre obiectivele ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, pentru…

- ”Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat aferent Politicii de Coeziune 2021–2027, care aduce 46 de miliarde de euro pentru investitii strategice. De asemenea, investitiile au primit unda verde, dupa ce toate cele 16 programe aferente noului cadru financiar multianual au fost aprobate. Guvernul,…