Stiri pe aceeasi tema

- „S-a facut o expertiza si in urma expertizei s-a constatat ca lucrarile trebuie sa dureze 90 de zile. 30 de zile aproape au trecut, deci vor mai primi o prelungire de 60 de zile”, a declarat, miercuri, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Autostrada Ploiești – Brașov , prin Valea Prahovei, ar putea fi construita doar pe jumatate, respectiv pe tronsonul Comarnic – Brașov . Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , a dat de ințeles ca proiectul autostrazii prin Valea Prahovei ar putea continua doar cu tronsonul Comarnic – Brașov, intrucat…

- Tot ce se proiecteaza si se executa in Romania in materie de autostrazi, poduri si cai ferate se face in conformitate cu normele si normativele romanesti si sunt calculate in functie de tipul investitiei, al cladirii, unele dintre ele ajungand la un cutremur de proiectare de 9 grade pe scara Mercalli,…

- Sorin Grindeanu anunta ca reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) monitorizeaza cu multa atentie modul in care italienii de la compania Pizzarotti realizeaza lucrarea de reparatii la autostrada A10, in zona Alba Iulia Nord, acolo unde o bucata din carosabil…

- ”Ministerul Transporturilor si Infrastructurii anunta ca au fost definitivate rapoartele finale pentru selectia membrilor in Consiliile de Administratie ale Metrorex, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR), CFR Calatori si…

- Zece drumuri din judetele Buzau, Vrancea si Braila sunt inchise circulatiei, iar pe sapte drumuri din judetele Braila, Galati, Vrancea si Bacau se circula cu restrictie de tonaj, dupa ce angajatii Companiei de Drumuri au actionat toata noaptea pentru a mentine circulatia in conditii de siguranta pe…

- CTE al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a aprobat, in ultima ședința, trei trasee finale de drumuri de mare de viteza care vizeaza zona Munteniei și zona Moldovei.

- Mai multe mari companii romanești din subordinea Ministerului Transporturilor iși vor muta conturile de la bancile austriece, ca masura de raspuns la recenta decizie a Austriei de a bloca accesul Romaniei la Spațiul Schengen. Anunțul a fost facut marți de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…