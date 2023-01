Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Dezvoltarii, proiectele, in valoare totala de 1.243.373.586,46 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele C5 – Valul Renovarii si C10 – Fondul Local din PNRR. Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost aprobate…

- Marcel Bolos a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca are in plan si investitii in cabinete scolare. “Noi, la nivelul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, am derulat doua tipuri de investitii importante pentru astfel de situatii. Prima a fost cea a tabletelor scolare. Le-am inceput…

- Grupul de la Rovinari va fi astfel mentinut potential in functiune, insa nu poate produce efectiv pana in septembrie 2023, intrucat lucrarile de reabilitare a acestuia au fost prelungite cu peste 1 an de zile, din cauza faptului ca furnizorul de echipamente nu si-a respectat obligatiile contractuale…

- ”Apelul pe care urmeaza sa il deschidem pentru digitalizarea IMM-urilor va sprijini mediul de afaceri din Romania sa devina mai competitiv si sa se adapteze la realitatile digitale ale economiei de astazi. Este un apel de proiecte care finanteaza o arie mai larga de activitati si nu se limiteaza la…

- Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost aprobate 6 noi proiecte, in valoare totala de 34.607.816,91 lei, depuse de 6 autoritati locale pentru lucrari de eficientizare energetica si asigurarea sigurantei seismice si la incendiu a unor blocuri de locuinte si a unei scoli. Pentru Fondul Local, au fost…

- „O etapa specifica (215), care trebuie parcursa la sfarsitul anului 2022, se refera la revizuirea pensiilor speciale, care includ pensiile militare. Aceasta face parte din reforma mai ampla a sistemului public de pensii, care este un element-cheie din PNRR-ul Romaniei. Indeplinirea satisfacatoare a…

- ”Estimarile Comisiei Europene privind imbunatatirea substantiala a perspectivei de crestere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani si straini.Faptul ca intr-un an atat de complicat, Romania a reusit sa-si pastreze atractivitatea ca destinatie…

- “Adaugand si prima transa incasata in urma cu doua saptamani, cea de 82 de milioane de lei, ajungem, astazi, sa avem aproape 14% incasari din alocarea totala destinata ministerului prin programele asumate din PNRR. Vreau sa ii felicit si pe colegii de la Ministerul Muncii care au incasat, alaturi de…