Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a precizat despre amendamentul care a creat discordie in coaliție ca „niciodata eu sau domnul Nicolae Ciuca, nu am vorbit de vreun amendament la Pilonul II de pensii „. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca niciodata in coalitie nu au fost discutii despre vreun amendament la Pilonul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Boloș, a vorbit despre amendamentul privind naționalizarea Pilonului 2 de pensii, strecurat printre amendamentele de la legea cu masurile fiscale, afirmand ca a existat o astfel de discuție. In cursul zilei, șeful PNL Nicolae Ciuca declarase ca nu iși amintește ca subiectul…

- ”6.900 de vieti au salvat in 2023 investitorii-donatori care s-au alaturat campaniei ”Romania are sange de rocker, acum si de investitor”. Si au investit peste 5 miliarde de lei. De maine, impreuna cu Morning Glory cu Razvan Exarhu dam startul unei noi editii de Fidelis, in care oferim cea mai buna…

- Decizia Fitch de a r econfirma ratingul suveran al Romaniei si mentinerea perspectivei stabile este un semnal puternic ca tara se afla pe drumul cel bun si ca suntem priviti cu incredere de investitori si de partenerii internationali, a notat, sambata, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina…

- ”Romania are nevoie de surse multiple si variate de finantare pentru proiectele majore de dezvoltare in educatie, sanatate si alte sectoare critice. In acest sens, am o veste buna: avem perspectivele sa emitem obligatiuni Samurai si obligatiuni verzi in 2023.Pentru noi, diversificarea bazei de investitori…

- ”Dupa cum ati vazut zilele acestea, Ministerul Finantelor este in postura de integrator: face simulari asupra impactului pe care diferite propuneri fiscal-bugetare il pot avea, pentru ca Guvernul Romaniei sa ajunga la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportata la cheltuieli si venituri.…

- ”Dupa cum ati vazut zilele acestea, Ministerul Finantelor este in postura de integrator: face simulari asupra impactului pe care diferite propuneri fiscal-bugetare il pot avea, pentru ca Guvernul Romaniei sa ajunga la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportata la cheltuieli si venituri.…

- ”Dupa cum ati vazut zilele acestea, Ministerul Finantelor este in postura de integrator: face simulari asupra impactului pe care diferite propuneri fiscal-bugetare il pot avea, pentru ca Guvernul Romaniei sa ajunga la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportata la cheltuieli si venituri.…