Judetul Brasov este fruntas in ceea ce inseamna accesarea de fonduri europene pentru aparatura medicala in aceasta perioada a pandemiei, a declarat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, care a mentionat, totodata, ca proiectul trenului metropolitan brasovean, in valoare de 250 de milioane de euro, este cel mai avansat dintre cele care urmeaza sa fie finantate prin Programul Operational de Transport. Aflat intr-o vizita de lucru la Brasov, Marcel Bolos a declarat, intr-o conferinta de presa, ca a discutat cu presedintele Consiliului Judetean, Adrian Vestea, o serie de proiecte strategice…