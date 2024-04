Stiri pe aceeasi tema

- „Mitocani”, „expirați”, „golani”, „incompetenți”, „nesimțiți”, „caței” – toate acestea au fost cuvintele pe care primarul Coliban le-a folosit la adresa consilierilor locali PNL, dar și a celor de la PSD, in ședința de ieri a Consiliului Local. Violența limbajului a decredibilizat funcția acestui primar…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Ciprian Sterpu, a anunțat, in emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan”, ca, pentru patru dintre cele cinci spitale pe care le administreaza, s-a obținut finanțare pentru proiecte pentru tehnologizare și pentru partea de modernizare IT și de rețelistica,…

- Primaria Municipiului Dej a marcat finalizarea unei noi investiții in invațamantul dejean ”Imbunatațirea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Constantin Brancuși, Dej, in vederea creșterii gradului de participare la invațamantul profesional și tehnic”, investiție de care vor beneficia…

- Anamaria Ionescu a cedat dupa o proba fizica solicitanta in ediția 13 din Power Couple Romania, de pe 4 martie 2024. Concurenta a fost la un pas de solicitarea asistenței medicale. Imagini cu soția lui Tudor Ionescu in cea mai grea misiune de pana acum.

- Echipa PMP Ceanu Mare se alatura social-democraților clujeni! Actualul primar va fi susținut pentru un nou mandat. Anunțul a fost facut seara trecuta pe contul de Facebook al PSD Cluj. Acest moment marcheaza un nou inceput pentru dezvoltarea comunitații din Ceanu Mare, susțin social-democrații. „Bun…

- Incep sa se tulbure apele in USR. Asta dupa ce viceprimarul – preșdinte USR Brașov Flavia Boghiu (urmarita penal de DNA pentru afacerea AMURAL) a trimis o adresa catre FC Brașov Steagu Renaște via Scotch Club, in care cere unui club fantoma, sa plateasca peste 3 milioane de lei! Doar pentru 2021. Pentru…

- Optsprezece pacienti si patru cadre medicale din Sectia de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau au fost evacuati, vineri, in urma unei defectiuni la instalatia de oxigen, cu degajare mare de fum, potrivit news.roUPDATE - Potrivit ISU Buzau, au fost evacuati 18 pacienti si 4 cadre medicale.STIREA…