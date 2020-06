Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Economica pentru Africa a raportat ca intre 300.000 si 3,3 milioane de oameni de pe continent si-ar putea pierde viata din cauza COVID-19. Insa exista oportunitatea de a implementa sisteme care sa-si sprijine natiunile prin coronavirus si in viitor. Acestea includ comertul liber, lanturile de…

- O noua centralizare efectuata de Direcția de Sanatate Publica indica faptul ca in evidențe figureaza 211 pacienți COVID-19 vindecați la Brașov. La spitalele brașovene care externeaza pacienți COVID-19 vindecați, situația este urmatoarea: 101 de pacienți vindecați externați din Spitalul Clinic de Boli…

- O noua centralizare efectuata de Direcția de Sanatate Publica indica faptul ca in evidențe figureaza 186 de pacienți COVID-19 vindecați la Brașov. La spitalele care externeaza pacienți COVID-19 vindecați, situația este urmatoarea: 98 de pacienți vindecați externați din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, infectat cu COVID-19, a fugit luni in jurul orei 16.00 din Spitalul de Boli Infecțioase Iași, a declarat la Digi24 managerul spitalului, Carmen Dobrobaț. „Poliția a fost anunțata la ora 16.10. Pacientul era spitalizat la parter. A plecat printr-un geam de la baie.…

- In timp ce suspecții de COVID-19 sunt duși in ”pușcarii de cinci stele” cu mitraliera la ceafa, un barbat bolnav de SIDA care a incercat sa-și violeze o vecina de bloc a fost lasat liber de polițiști, pe motiv ca victima a refuzat sa depuna plangere.

- Invitat la Antena 3, Ministrul Sanatații a vorbit despre situația ingrijoratoare in care se afla Suceava, primul oraș intrat in carantina. Potrivit spuselor sale, in acest oraș este degringolada.

- Situația a fost exploziva la Nadlac: in timp ce localnicii au stat in case, pe strazi erau vazute zilnic zeci de persoane care tranzitau frontiera pe jos și se plimbau prin oraș ca sa-și gaseasca un mijloc de transport spre localitațile lor din toata țara. Acești indivizi erau potențiali purtatori de…

- Vladimir Screciu (20 de ani, mijlocașul celor la Genk, imprumutat la Lommel pana la vara, a vorbit despre cum este afectata Belgia de pandemia de coronavirus. Mijlocașul a dat detalii despre dificultațile prin care trece și despre cum decurge o zi din viața sa in aceasta perioada. „Aici sunt undeva…