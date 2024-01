Bolnav psihic, baricadat de 5 zile în casă, scos cu forțele speciale din apartament VIDEO Vineri, 12 ianuarie, in jurul orei 10.20, prin apel 112, a fost semnalat faptul ca, in localitatea Ramniceni, un barbat cunoscut cu afecțiuni psihice și agresiv s-a baricadat in locuința de circa 5 zile, punandu-și viața in pericol. La fața locului s-a deplasat o patrula de ordine publica din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Nanești, care a gasit un barbat baricadat intr-una din camerele locuinței care nu avea nicio sursa de incalzire. Acesta se afla intr-o stare accentuata de agitație și refuza orice dialog cu polițiștii. Pentru ca acesta era cunoscut cu afecțiuni psihice grave, a fost solicitat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

