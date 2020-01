Stiri pe aceeasi tema

- Manuscrisul original al manifestului Jocurilor Olimpice, scris in 1882 de Pierre de Coubertin, a fost vandut cu 8,8 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Sotheby's, miercuri, la New York, un record pentru un obiect care are legatura cu sportul, informeaza AFP. Documentul…

- Un ceas pe care marele actor Marlon Brando l-a purtat in pelicula "apocalypse Now", a fost vandut la licitație contra sumei de 1,9 milioane de dolari, anunța 20minutos.es.Este vorba despre un ceas marca Rolex GMT mastre, pe a carui cutie starul a inscripționat: "M. Brando".Ceasul purtat de Marlon Brando…

- Tabloul „Retrato de una mujer de blanco” pictat in 1929 de artista mexicana Frida Kahlo a obtinut miercuri cel mai mare pret de 5,8 milioane de dolari la o licitatie de arta latino-americana organizata de casa Christie's, relateaza EFE.

- Mick Schumacher, fiul fostului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, a condus monopostul Ferrari F2002 al tatalui sau, care urmeaza sa fie vandut la licitatie pe 30 noiembrie, la Abu Dhabi, pentru o...

- Un tablou infatisand Tamisa la Londra, realizat de pictorul impresionist Claude Monet, a fost vandut pentru suma de 27,6 milioane de dolari la licitatie la New York, a anuntat miercuri casa Sotheby's, preluata de dpa, citat de agerpres.ro.

