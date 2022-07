Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Bogdan Racovițan (22 de ani) a marcat un gol pentru Rakow in victoria 2-0 contra lui Lech Poznan, din Supercupa Poloniei. Bogdan Racovițan a lipsit in finalul stagiunii trecute din cauza unei accidentari. Fundașul transferat de la FC Botoșani s-a recuperat complet, a fost om de baza…

Bogdan Racovitan a inscris un gol si Rakow s-a impus cu 2-0 in Supercupa Poloniei, cu Lech Poznan. Sorescu a fost rezerva neutilizata, potrivit news.ro.

- Irina Begu (locul 43 WTA) a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Wimbledon. Romnca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (locul 17 WTA si favorita 12), scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si 29 de minute. Dintre jucatoarele din Romania tabloul de simplu a ramas doar Simona…

- U Cluj joaca promovarea in liga 1 cu Dinamo Bucuresti. Meciul tur a inceput in forța. U Cluj a deschis scorul in minutul 15.00.Prima repriza s-a terminat cu scorul 1-0. In minutul 75, Ely Fernandes a primit al doilea cartonaș galben si a fost eliminat.Pe final de meci U Cluj a majorat diferența…

- CFR a deschis scorul inca din minutul 2 al meciului cu CSU Craiova, dar antrenorul Dan Petrescu (54 de ani) nu a avut liniște. S-a agitat in stilul caracteristic, fiind și avertizat cu un cartonaș galben de „centralul” Radu Petrescu. Daca o invinge pe CS Universitatea Craiova, CFR Cluj caștiga al 5-lea…

- Echipa FC Liverpool a castigat Cupa Angliei la fotbal, pentru a opta oara in istoria sa, dupa ce a invins-o cu scorul de 6-5 la loviturile de departajare pe Chelsea Londra. Meciul a avut loc, sambata, pe stadionul Wembley, in fata a 84.897 de spectatori. La finalul timpului regulamentar de joc si al…