- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, l-a numit in funcția de consilier la Cabinetul Ministrului, cu atribuții de purtator de cuvant, pe Bogdan Oprea, fost purtator de cuvant al lui Traian Basescu. Instituția il prezinta pe Oprea drept „specialist in comunicare in administrația publica la nivel inalt…

- In scopul desfașurarii optime a procesului de invațamant online și respectand cerințele legale referitoare la drepturile de autor, din luna ianuarie a acestui an Biblioteca Facultații de Jurnalism și Științele Comunicarii, filiala a Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I”, cu suportul logistic…

- Feras Al Jaafari este un medic roman de origine araba care lucreaza de patru ani in Scoția. Pe 9 decembrie s-a vaccinat impotriva COVID-19 și vrea ca gestul lui sa dea curaj și altora. „Deja mi-am rezervat bilet la un concert pentru anul viitor, in iulie, la București”, spune acesta, intr-un interviu…

- Primarul Allen Coliban si-a mistificat CV-ul in privinta absolvirii Facultatii de Automatica si Cibernetica din Bucuresti. Nu numai ca nu a absolvit-o, ba chiar a fost exmatriculat! Acuzatiile vin din partea a doi profesori universitari din Bucuresti: Ciprian Dobre, care este prodecan la Facultatea…