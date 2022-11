Stiri pe aceeasi tema

- Cuza a oferit detalii in exclusivitate la Antena Stars despre o posibila relație, iar concurentul de la Te cunosc de undeva a marturisit ca nu-și dorește sa formeze un cuplu deoarece nu are timpul necesar pentru a se implica. Iata ce a dezvaluit artistul!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmina Varciu a oferit mai multe detalii despre relația pe care o are cu iubitul ei. Fiica lui Liviu Varciu și-a gasit adevarata fericire in brațele partenerului ei. Cei doi se iubesc inca din copilarie.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a vorbit despre o perioada mai dificila din viața ei. Vedeta a reușit sa treaca peste toate cu sprijinul partenerului ei de viața. Cat de mult a ajutat-o Dinu Maxer pe soția lui in acele momente.

- Claudia Patrașcanu iși sarbatorește ziua de naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut dezvaluiri despre cum va petrece in aceasta zi speciala. Iata alaturi de cine va sta cantareața toata ziua!

- Anda Adam se scuza, dupa ce s-a spus ca si-a pus invitatii sa-si plateasca nota, la evenimentul la care ea i-a chemat! Care a fost, de fapt, problema si de ce s-a ajuns la discutii despre bani. Vedeta a facut declaratii, in exclusivitate, pentru Antena Stars, legate de controversa momentului!

- Problenele se țin scai de Nicolae Guța. Motivul pentru care ”Regele manelelor” amana botezul celui de-al 12 lea copil. Cantarețtul a facut declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars, și a spus și de ce a blocat construcția vilei de fițe.

- Andreea Balan este o mama extrem de fericita și implinita. Ella Și Clara ii fac fiecare zi mai frumoasa și impreuna au parte de multe momente frumoase. Recent, artista a postat un video in care Clara, fiica cea mica, apare cu bretonul taiat extrem de scurt. Se pare ca cea mica a vrut sa aiba parte de…

- Cine ii vrea raul Ioanei Simion?! Soția lui Ilie Nastase suspecteaza ca cineva a facut intenționat ceva calului care era sa o omoare. Bruneta a facut declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars.