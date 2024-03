Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman face declarații exclusive pentru Spynews.ro, dupa ce mama ei a murit. Din pacate, Mioara Roman s-a stins noaptea trecuta, dupa o lupta cu problemele de sanatate, la varsta de 84 de ani. Fiica ei e distrusa de durere și abia și-a gasit cuvintele sa vorbeasca.

- Andreea Podarescu a ieșit invingatoare intr-unul dintre procesele impotriva fostului ei iubit, barbatul cu care are un copil, dar care niciodata nu s-a implicat in creșterea micuțului. Vedeta face declarații exclusive dupa caștigarea procesului și spune ca nu se va opri aici. Cat mai are sa-i datoreze…

- S-a nascut in Republica Moldova, dar ani mai tarziu avea sa vina in Romania și unde este cunoscuta drept hairstylist-ul vedetelor. Olga Barcari spune ca și-a dorit o cariera in acest domeniu, dar la 17 ani avea alte planuri și visa sa ajunga la Conservator.

- Dupa ce, in urma cu o luna s-a zvonit ca ar fi mai mult intre ei decat o simpla prietenie, Olga Barcari a decis sa faca lumina cu privire la acest aspect. Cei doi se cunosc, iar ea recunoaște ca sunt apropiați, dar ca nu au ajuns in punctul in care sa formeze un cuplu.

- Anamaria Prodan a oferit declarații exclusive, dupa termenul in procesul cu Corina Caciuc. Actuala iubita a antrenorului nu s-a prezentat in fața judecatorilor. Ce a marturisit vedeta pentru Spynews.ro

- Daniela Gyorfi vorbește despre pactul pe care l-a facut cu soțul ei, George Tal. Ce au hotarat cei doi parteneri dupa ce au fost separati o perioada. Cine cedeaza primul atunci cand intervin neințelegeri in cuplu.