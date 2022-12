Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Bulgaria ar fi meritat sa se alature spatiului Schengen, deoarece isi protejeaza cu seriozitate granitele si au facut multe pentru a stopa migratia ilegala, a transmis ministrul ungar de Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto. „Joi, la Bruxelles, statele membre UE au votat pe…

- Austria abdica definitiv de la valorile europene!, spune europarlamentarul PNL Gheorghe Falca vineri, dupa votul negativ de joi privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen. In opinia lui Faclca, daca ar fi avut cu adevarat ceva impotriva aderarii Romaniei (și a Bulgariei) la spațiul Schengen, Austria…

- „O decizie mizerabila”, așa descrie liderul UDMR, Kelemen Hunor, votul in urma caruia Romania nu a aderat la spațiul Schengen. „Astazi, Consiliul miniștrilor europeni de Justiție și Afaceri Interne (JAI) a respins aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Veto-ul Austriei este o atitudine incorecta, imorala,…

- Austria iși menține votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen, dupa cum a reafirmat ministrul austriac de Interne, joi, inaintea Consiliului JAI. „Acest desert al diplomatiei romanesti, din ultimii ani, isi spune cuvantul astazi. Nu trebuia sa asistam la asa ceva”, spune analistul de politica externa…

- Zeci de reprezentanți ai PES activists Romania din țara si din diaspora au protestat miercuri, in fața sediului Consiliului UE, fața de opoziția Austriei la aderarea Romaniei la Schengen. Activiștii PES au precizat ca au dorit sa transmita mesajele lor de susținere pentru aderarea Romaniei la spațiul…

- Presedintele Senatului, Alina Gorghiu, se afla in vizita de lucru in Republica Austria, in perioada 4-6 decembrie, pentru a discuta despre aderarea Romaniei la Schengen. Și ministrul de Interne Lucian Bode a plecat, luni, la Viena, pentru discuții cu omologul austriac, pe aceeași tema, au declarat surse…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare – Romania, Bulgaria si Croatia. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va avea loc pe 9 decembrie in Consiliul Justitie…