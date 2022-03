Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, miercuri seara, ca a discutat cu omologul din Ungaria, iar in urma demersurilor MAE, Ungaria a renuntat la conditiile impuse pentru intrarea in tara cetatenilor ucraineni, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta ca, in urma discutiei avute cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, acesta l-a informat ca Ungaria a decis sa revoce masura anuntata anterior prin care cetatenii ucraineni fara pasapoarte biometrice nu puteau intra in aceasta tara.

- Politistii maghiari nu primesc refugiati ucraineni din Romania, fara pasapoarte biometrice sau viza Decizie controversata a autoritatilor maghiare care au decis sa nu permita trecerea ucrainienilor dinspre Romania, daca nu pot prezenta viza sau pașaport biometric. Aceste reguli ingreuneaza și mai mult…

- Ungaria a restrictionat, incepand de miercuri dupa-amiaza, intrarea refugiatilor ucraineni dinspre Romania, suspendand in cazul lor aplicarea regulamentului pentru cazuri umanitare si solicitandu-le pasaport biometric,...

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu omologul din Regatul Maroc, Nasser Bourita, in care a fost evidentiat modul in care cetateni marocani din Ucraina au fost tratati si ajutati la frontiera de autoritatile romane. Fii la curent cu cele…

- Peste 500.000 de ucraineni, din cei 43 de milioane de cetațeni, cați are Ucraina, au fugit din calea razboiului in ultimele zile. Mai mult de jumatate dintre ucraineni au fugit in Polonia. Totodata, cetatenii ucraineni beneficiaza de exceptie de viza in UE si Elvetia. Seful Inaltului Comisariat al ONU…

- Principalele tari spre care se indreapta refugiatii ucraineni sunt Polonia, Ungaria, Republica Moldova, Romania si Slovacia.Potrivit sursei citate, in Polonia au trecut deja 281.000 de refugiati ucraineni. Numai duminica au intrat pe teritoriul polonez 100.000 de persoane dinspre Ucraina.Ungaria a primit…

