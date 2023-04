Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a lansat un atac la adresa statelor occidentale pentru faptul ca nu au avut o strategie coerenta pentru a contracara acțiunile Rusiei in Marea Neagra. Acesta a intervenit online la Conferinta privind securitatea regiunii Marii Negre, care are loc la Bucuresti,…

- Prin ‘eforturile unite ale lumii libere’, Marea Neagra va deveni ‘un loc al pacii’, a declarat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, joi, la Conferinta privind securitatea regiunii Marii Negre, care are loc la Bucuresti, sub egida Platformei Internationale Crimeea. ‘Nu ne putem baza pe…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi, in deschiderea Conferintei privind securitatea Marii Negre sub egida Platformei Internationale Crimeea si a unei noi reuniuni a Trilateralei Romania - Republica Moldova - Ucraina, ca Bucurestiul devine din nou capitala internationala a diplomatiei…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, gazduiesc joi, la București, prima Conferinta privind securitatea Marii Negre sub egida Platformei Internationale Crimeea. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, și-a anulat in ultima clipa deplasarea in Romania,…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, are luni o runda de consultari cu omologul sau armean, Ararat Mirzoyan, aflat in vizita oficiala la București, informeaza Rador.In cadrul discuțiilor, cei doi miniștri de externe vor realiza o evaluare a relațiilor bilaterale romano-armene, dar și a situației…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, la Bruxelles, inaintea participarii la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, ca Romania si Ucraina vor organiza, in comun, in aprilie, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea la Marea Neagra in cadrul Platformei…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a explicat marti, intr-o interventie la Digi24, motivul inchiderii Centrului Rus de Stiinta si Cultura de la Bucuresti. „S-a transformat dintr-un instrument de promovare a culturii intr-un instrument de promovare a propagandei si dezinformarii", a spus Bogdan Aurescu.…

- Se planifica o noua reuniune a Miniștrilor de Externe din Moldova, Romania și Ucraina, anunța șeful diplomației de la București, in cadrul intalnirii G7+ a șefilor diplomațiilor. Evenimentul este programat in luna februarie. Anterior, Bogdan Aurescu, Nicu Popescu și Dmitro Kuleba și-au dat mana la Odesa,…