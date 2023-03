Stiri pe aceeasi tema

Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, considera ca prezența Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU in calitate de membru permanent este cea mai mare frauda diplomatica a secolului XX, informeaza Ukrinform, relateaza Rador.

Un oficial american de rang inalt, consilier al Departamentului de Stat, Derek Chollet, a declarat pentru Sky News ca instalarea unu nou președinte american nu va genera o schimbare in sprijinul pe care Washingtonul il ofera Ucrainei.

Ministrul ucrainean pentru transformare digitala, Mihailo Fedorov, a anuntat ca Uniunea Europeana aloca 17,4 milioane de euro pentru digitalizare și lanseaza proiectul „Transformare digitala pentru Ucraina". „Vom lucra impreuna cu e-Governance Academy din Estonia" - a scris ministrul pe Telegram,…

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri ca a descoperit un caz de delapidare in valoare de peste un miliard de dolari, la doua companii petroliere care pana in luna noiembrie erau deținute parțial de miliardarul Ihor Kolomoiskiy, informeaza Reuters, transmite Rador.

Statele Unite au anunțat, joi, un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina, evaluat la 2,5 miliarde de dolari, inclusiv sute de vehicule blindate și sprijin pentru apararea aeriana a Ucrainei, scrie Rador.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a dat un ultimatum Ucrainei pentru a indeplini propunerile Moscovei, inclusiv predarea teritoriului controlat de Rusia, sau armata sa va decide asupra problemei, la o zi dupa ce presedintele Vladimir Putin a declarat ca este deschis la discutii, potrivit…

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, s-a pronunțat impotriva incetarii focului in Ucraina, in condițiile Rusiei. Seful diplomatiei germane a facut aceasta declaratie duminica, pentru ziarul "Bild am Sonntag", anunța Rador.

Premierul finlandez, Sanna Marin, a spus ca Europa "nu este suficient de puternica" pentru a infrunta de una singura invadarea Ucrainei de catre Rusia și a trebuit sa se bazeze pe sprijinul Statelor Unite, conform BBC, scrie Rador.