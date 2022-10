„Alegerile desfașurate la Conferința Plenipotențiarilor ITU gazduita de Romania la București și pozițiile exprimate de cele 193 de State Membre ale organizației au pus in lumina elocvent, o data in plus, izolarea Federației Ruse pe plan internațional, mai ales in mediul multilateral, al organizațiilor internaționale”, a declarat luni pentru HotNews.ro Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe.