Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Grupul celor sapte (G7), principalele economii democratice, se vor reuni online duminica intr-o sesiune de urgenta pe tema crizei ucrainene, a declarat ministrul japonez de externe Yoshimasa Hayashi la postul national de televiziune NHK. Hayashi a dorit sa reafirme cooperarea…

- Rusia este atacata prin toate mijloacele. Sancțiuni, atacuri ale hackerilor, dar și revolte, insa situația ar putea fi mai grava. Ministrii de externe din Grupul celor sapte (G7), principalele economii democratice, se vor reuni online duminica intr-o sesiune de urgenta pe tema crizei ucrainene, a declarat…

- Romania a luat decizia de a-și inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești. Decizia a fost luata azi, in cadrul unei ședințe task-force in care a fost analizata situația generata de razboiul din Ucraina. Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a anunțat ca Romania a inceput procedurile…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, citat luni de BBC, transmite Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Rusia ar putea desfasura un „evantai larg” de acte violente contra Ucrainei, a sustinut vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a subliniat însa ca ramâne deschisa posibilitatea negocierilor si a convorbirilor de pace.Într-o conferinta organizata…

- Statele sud-est europene sustin suplimentarea capabilitatilor militare NATO in zona Marii Negre, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, dar Ungaria adopta o pozitie separata si un ton sfidator, insistand pentru continuarea negocierilor cu Rusia, noteaza cotidianul Financial Times.…

- Șeful diplomației americane Antony Blinken a declarat, la finalul negocierilor cu omologul rus Serghei Lavrov, ca este exclusa schimbarea politicii ușilor deschise asumata de NATO. El a mai spus ca, daca se va dovedi util, Washingtonul este gata pentru un summit între președinții Joe Biden și…