Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul ce da gazele catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA. ”Rusia si-a indeplinit impecabil obligatiile din tratat in cele mai dificile momente de confruntare intre Est…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a explicat ca discuțiile din ultimele doua saptamani cu Rusia au scopul descaladarii situației din Ucraina, dar punctul sensibil in care totul se blocheaza este reprezentat de cerința Rusiei ca actuala structura de securitate a NATO, din Europa de Est, sa se…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a transmis ca prezenta militara a Rusiei in regiunea Marii Negre naste ingrijorari, una dintre abordarile necesare pentru retragerea trupelor din vecinatatea NATO fiind dialogul, care sa se bazeze pe masuri ferme de descurajare.

- Consilierul pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a avut o convorbire telefonica cu consilierul prezidențial pentru securitate al Romaniei, Ion Oprisor, „pentru a consolida cooperarea puternica dintre cele doua țari in probleme de aparare, reziliența și securitate cibernetica”, anunța Casa…

- Andrei Kartapolov, presedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, a reactionat miercuri la o declaratie facuta cu o zi in urma de ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, despre „desfasurarile amenintatoare de forte rusesti in proximitatea Ucrainei si…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, aflat in vizita in SUA, este de parere ca „prezenta militara americana in regiune trebuie crescuta, nu doar in Romania”, referindu-se și la ceea ce se petrece in Marea Neagra. Prezent intr-o vizita la Washington, seful diplomatiei romane a participat la…

- "Este o placere sa il primesc pe domnul Bogdan Aurescu aici. Bine ați venit la Departamentul de Stat!", a afirmat Antony Blinken, secretarul de stat al SUA.Ministrul roman de Externe susține ca, pe agenda discuțiilor cu oficialul american, se afla inclusiv ridicarea vizelor pentru calatoria in Statele…