- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, luni, cu delegatia Secretariatului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), condusa de secretarul general adjunct al acesteia, Ulrik Vestergaard Knudsen. Oficialul OCDE a declarat, dupa intrevederea cu ministrul Aurescu, ca procesul…

- Lansarea „Raportului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) privind piața de capital din Romania: pregatirea unei strategii naționale” a avut loc astazi, in cadrul unui eveniment la care au participat oficiali ai Autoritații de Supraveghere Financiara, ai Ministerului de Finanțe…

- Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciuca, cu prilejul Zilei Drapelului National ”Adoptat ca simbol al natiunii in timpul Revolutiei de la 1848,Drapelul tricolor este parte a identitatii noastre nationale, alaturi de Stema Romaniei si de Imnul National. Martor al formarii si transformarii…

- Guvernul a aprobat, joi, o hotarare privind aprobarea platii contributiei financiare voluntare a Romaniei in valoare de 200.000 de euro la proiectul "Programul regional pentru Europa de Sud-Est" al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a salutat finalizarea foii de parcurs pentru aderarea Romaniei la OCDE, cu ocazia participarii la Consiliul Ministerial al Organizatiei, la Paris. Seful diplomatiei romane a reiterat angajamentul Romaniei fata de finalizarea cu succes a obiectivului aderarii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat astazi ca ”mediul de afaceri are nevoie de sprijin, este cel care reprezinta motorul economiei” și ca Executivul are sprijinul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE).

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, vineri, la Palatul Victoria, cu delegatia Nuclear Energy Agency (NEA) condusa de directorul general William D. Magwood al IV-lea. Principalele teme abordate au vizat aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), initiativa…

- Premierul a anuntat ca a incheiat sedinta comitetului interministerial in legatura cu pregatirea aderarii Romaniei la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica, in care s-au stabilit reperele principale prin care vor concretiza ce au de indeplinit pana la primirea foii de parcurs, in luna iunie…