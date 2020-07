Bogaţii lumii pot acum să utilizeze şi Munţii Alpi ca seifuri Cunoscuta de mult timp pentru secretul sau bancar, Elvetia va oferi în curând bogatilor lumii o noua alternativa în care sa îsi depoziteze cele mai de pret bunuri: seifuri în stânca sapate la poalele Muntilor Alpi, relateaza Agerpres citând Bloomberg.



Ideea apartine unor întreprinzatori din centrul Elvetiei, unde este amplasat masivul Bruenig, la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Lucerna.



"Camera comorilor dumneavoastra într-un munte. Un loc sigur în care sa va depozitati activele si datele sensibile", spune Bruenig



