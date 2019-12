Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 76 de ani, care se afla la volanul unei masini, pe Calea Feldioarei din municipiul Brasov, a patruns pe trotuar si a accidentat patru persoane, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, citat de Agerpres. Conform sursei citate, soferul de 76 de ani a pierdut controlul directiei…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a aplicat o amenda de o mie de lei conducerii Școlii din Lazarești, orașul Bumbești-Jiu, in cazul cornului mucegait dus acasa de un elev. Copilul a intrat in spațiul unde sunt depozitate alimentele pentru elevi și a luat un corn din cele care trebuiau returnate. Produsul…

- Deputatul PSD Violeta Raduț, vot favorabil pentru proiectul de lege prin care inspectorii antifrauda vor fi transferați la parchete pe posturi de specialiști in Politic / on 27/11/2019 at 14:03 / Inspectorii antifrauda din Direcția de Combatere a Fraudelor, structura a Direcției Generala Antifrauda…

- La mijlocul acestei saptamani, Centrul de Zi din cadrul Clubului Pensionarilor ”60 +”, al Direcției de Asistența Sociala, care aparține de Primaria municipiului Bacau, a organizat un eveniment cu totul inedit. La sediul centrului (Aleea Ghioceilor) s-a desfașurat cea de-a doua ediție a proiectului ”Tinerețe…

- Conducerea organizatiei judetene a Partidului National Liberal nu-și asuma numirea directorului interimar al Directiei de Sanatate Publica Gorj, Carmen Ivanov. Dan Vilceanu a ținut sa precizeze, vineri, intr-o conferința de presa, ca organizația județeana sau partidul nu are nicio legatura…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj va fi condusa in perioada urmatoare de Carmen Ivanov, directorul adjunct. La conducerea DSP Gorj s-a aflat pana miercuri Violeta Mogoș, care a asigurat interimatul dupa plecarea lui Marius Boeriu. „Incepand de astazi, 13.11.2019, DSP Gorj are un nou director executiv…

- Catalin Manciu este de ieri noul director coordonator al Directiei de Sanatate Publica Gorj. El a fost numit in aceasta functie printr-un ordin venit de la Ministerul Sanatatii in care este precizat faptul ca Manciu va prelua atributiile si responsab...

- Mașinile noi ale companiei Romsilva din județul Argeș au ajuns in folosința șefilor și a soțiilor acestora și nu la padurari pentru a combate furturile de lemne, arata publicația Jurnalul de Argeș. Parcul auto al Direcției silvice Argeș a fost innoit in anul 2018, iar mașinile, fie ele cele vechi sau…