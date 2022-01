Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut duminica un apel la o zi internaționala de "rugaciune pentru pace" pe 26 ianuarie, pentru a opri agravarea crizei din Ucraina, afirmand ca tensiunile amenința securitatea Europei și risca repercusiuni vaste, scrie Reuters.

- Bancile din UE au devenit mai profitabile in trimestrul al treilea din 2021, sprijinul guvernamental din timpul pandemiei ajutandu-le sa-si reduca nivelul creditelor neperformante, se arata in "Tabloul riscurilor" publicat de Autoritatea Bancara Europeana (EBA), scrie Reuters, preluat de Agerpres. "Calitatea…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, in timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, informeaza Reuters. Exporturile de 185,1 bcm sunt sub nivelul din 2020 si…

- O serie de trei doze de vaccin COVID-19 de la AstraZeneca este eficienta impotriva variantei de coronavirus Omicron, a anunțat joi compania farmaceutica, citand datele unui studiu de laborator al Universitații Oxford, potrivit Reuters.Rezultatele studiului, care nu a fost publicat inca intr-o revista…

- Liderul din Belarus, Alexander Lukashenko, a spus ca este pregatit sa inchida conductele cu gaz rusesc care alimenteaza restul Europei, daca Polonia inchide granița cu Belarus, a scris agenția de știri RIA, citata de Reuters.

- Grupul energetic francez Engie si banca franceza Credit Agricole au anuntat joi achizitionarea companiei spaniole de energie regenerabila Eolia Renovables, transmite Reuters. Tranzactia scoate in evidenta interesul in crestere al investitorilor pentru active de energie regenerabila in sudul…

- Grupul a raportat un castig ajustat inainte de dobanzi si taxe (EBIT) de 17 milioane de euro (20 de milioane de dolari) in trimestrul al treilea, fata de o pierdere de 1,262 de miliarde de euro cu un an in urma, sustinut de afacerile puternice de transport de marfa si de cererea in crestere in timpul…

- Piața mondiala a smartphone-urilor a scazut trimestrul trecut cu 6,7%, spre 331 milioane de unitați și, deși era așteptat un ușor declin, scaderea a fost mai mare din cauza crizei de componente și din cauza restricțiilor care au afectat producția în Asia. Daca în trimestrul al treilea din…