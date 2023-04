Livrarile Boeing au crescut cu aproape 27% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand a livrat 95 de avioane. Constructorul american de avioane a livrat 64 de avioane in aeronave, cu 36% mai mult decat cele 41 de avioane transferate clientilor in aceeasi luna a anului trecut. Din totalul aeronavelor livrate, 52 au fost 737 MAX, United Airlines si Southwest Airlines detinand fiecare 12 avioane MAX. Livrarile de avioane cu corp larg au crescut dupa lunile ianuarie si februarie, in parte din cauza unei opriri de cateva saptamani a livrarilor de 787 Dreamliner comandate de Administratia Federala…