- Ministerul Transporturilor a anuntat ca, joi, a avut loc darea in trafic a Lotul 1 al Autostrazii Sebes-Turda, la eveniment participand ministrul Lucian Bode, conducerea CNAIR si reprezentanti ai autoritatilor locale. Tronsonul, construit de Asocierea Impresa Pizzarotti & C Spa Pomponio Constructii…

- Necesarul total de finantare in urmatorii 10 ani pentru toate modurile de transport se ridica la aproximativ 72,2 miliarde de euro, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Unul dintre cele mai importante repere care definesc activitatea ministeriala…

- Reteaua de drumuri nationale, autostrazi si variante ocolitoare in Romania se va imbunatati in 2020 cu 315 kilometri modernizati in acest an, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Pana la finalul anului, ne propunem…

- Realizarea Autostrazii de centura este foarte importanta, nu numai pentru Bucuresti, ci si pentru Romania, deoarece acest obiectiv este parte integranta a Coridorului 4 Pan-European, a declarat joi ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Acesta a fost prezent pe lotul 2 al Centurii de Sud a…

- Romania ar putea avea 700 de kilometri noi de autostrada și 300 de kilometri noi de drum expres pana in 2024, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, in cadrul videoconferinței „Rolnvest”....

