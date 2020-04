Stiri pe aceeasi tema

- „Pe transportul rutier, foarte multi ne-au intrebat de ce nu oprim transportul interjudetean, de ce nu suspendam transportul intrajudetean, transportul in regim de taxi sau transportul de inchiriere. Noi am spus foarte clar: restrictiile date prin Ordonanta Militara se refera clar la modul in care se…

- Aproximativ 1.500 de romani din strainatate au fost adusi in tara cu ajutorul zborurilor umanitare, pana in prezent, iar actiunile vor continua, mai ales ca foarte multe contracte sezoniere ale muncitorilor din agricultura se incheie, a declarat, duminica, la Digi 24, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Aproximativ 73 de kilometri de drumuri judetene din Cluj si Salaj vor fi reabilitate si transformate in drumuri nationale, a anuntat sambata, 15 februarie, la Zalau, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

- Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor spun ca, vineri, au discutat la Ministerul Educației o hotarare de guvern privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor aferente transportului elevilor navetiști, dar ca acest document conține noi tarife maximale care nu vor permite decontarea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat vineri, la Cluj, ca in luna iunie vor fi dati in trafic 5,3 km din Autostrada Transilvania, intre Bors si Biharia. "Vom finaliza 5,3 km de la Bors la...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, ca doreste ca toti operatorii feroviari din tara sa beneficieze de material rulant produs in Romania. "Industria feroviara romaneasca este...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a criticat in termeni duri modul in care se desfasoara activitatea si serviciile de care au parte calatorii in Aeroportul Otopeni, el spunand ca in spatele jetoanelor folosite in parcare se afla evaziune fiscala, ca pasagerii nu au carucioare pentru a-si transporta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sustine ca "posibili" parteneri care vor sa investeasca in proiecte mari de infrastructura in Romania s-au adresat ministerului spunand ca vor sa investeasca in constructia de autostrazi. "Nu problema finantarii o avem, ci mai degraba capacitatea administrativa…