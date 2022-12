Stiri pe aceeasi tema

- Maricel Pacuraru și asociații sai din "Consorțiul PHG" intra in acționariatul celui mai mare proiect imobiliar din Romania, "Transilvania Smart City".Consorțiul condus de Maricel Pacuraru, impreuna cu reprezentanții "Transilvania Smart City", Adrian Alexandrov și Adrian Gurzau, au incheiat parteneriatul…

- „Suntem intr-un moment in care se spune ca Romania face bine din punct de vedere economic și ca vom avea un an bun. Eu am fost pasionat de construcții. Am pornit un proiect de 40.000 euro vizand locuințe pentru tineri, cand eram in Guvern. Nu a mai fost continuat. Sunt foarte dornic sa particip la asemenea…

- Maricel Pacuraru și asociații sai din "Consorțiului PHG" intra in acționariatul celui mai mare proiect imobiliar din Romania, "Transilvania Smart City".Consorțiul condus de Maricel Pacuraru, impreuna cu reprezentanții "Transilvania Smart City", Adrian Alexandrov și Adrian Gurzau, au incheiat parteneriatul…

- Jesus Fernandez (34 de ani), ex-Real Madrid, acum la FC Voluntari, iși vede fosta echipa, CFR Cluj, campioana și in acest sezon. Totodata, se declara uluit de situația lui Dinamo. Dublu campion cu CFR Cluj, Jesus Fernandez crede ca tot ardelenii sunt favoriți pentru a caștiga al 6-lea titlu consecutiv…

- "Chestiunea care m-a șocat, zilele trecute, a fost ca Republica Moldova a luat hotararea, anunțata prin vocea președintelui Maia Sandu, sa caute, cu ajutorul Statelor Unite, banii furați in Republica Moldova. Este vorba de cateva miliarde, un miliard și ceva, bani disparuți cu intermedierea a diverși…

- Referitor la situția aparuta la Ministerul Apararii dupa demisia la inceputul acestei saptamani a lui Vasile Dincu, Bobby Paunescu a spus: "Sigur, este primul-ministru, care este capabil sa țina Ministerul Apararii in interimat. Eu aș merge pe aceeași soluție și in continuare. Nu cred ca este cineva…

- Dupa Concordia Chiajna - U Cluj 0-2 in play-off-ul Cupei Romaniei, Eugen Neagoe, antrenorul ardelenilor, a vorbit și despre situația echipei naționale. Romania a caștigat ultimul meci din grupa de Liga Națiunilor, 4-1 cu Bosnia, dar a incheiat pe ultimul loc și a retrogradat in Divizia C, deoarece și…

- De curand am ajuns in comuna Garceni, județul Vaslui, pe pajiștile inverzite dupa ultima bura de ploaie, la ferma de bovine Angus a familiei Scutelnicu. Gazdele noastre, Ana și Sorin, ne-au facut un tur al fermei. Sorin, medic veterinar de profesie, spune ca din anul 2010 a optat pentru creșterea rasei…