- Capușele sunt o adevarata amenințare, mai ales pentru copii, fiind predispuși la ințepaturile acestor insecte. Trebuie sa fii foarte vigilent atunci cand știi ca vei merge in parc, la padure sau pe o pajiște, mai ales in acest sezon riscant.

- PodcasturiInvazie de capușe: Cum ne protejam de infecția pe care o transmit Timpul frumos aduce in vizor și o problema de sezon - pericolul capușelor. Incepand cu luna martie și pana in luna iunie, riscul de infectare in urma ințepaturii unei capușe este mult mai ridicat, intrucat anume in aceasta…

- Sezonul estival a venit la pachet cu o invazie a capușelor. Intr-o singura zi, la spitalele din capitala, zeci de copii s-au prezentat cu mușcaturi de capușa. Capușele sunt extrem de active in lunile mai-iulie. Riscul este crescut in zonele impadurite și pe pajiștile din preajma padurilor. Acestea mai…

- Boala Lyme este o afecțiune care se transmite prin mușcatura capușelor infestate cu bacteria Borrelia Burgdorferi, dar majoritatea celor care sint mușcați de capușe nu contacteaza aceasta boala. "Nu neaparat toți cei care sint mușcați fac boala Lyme, marea majoritate nu fac. sint inregistrate un numar…

- Anul acesta, plimbatul cu talpile goale prin iarba se anunta extrem de primejdios. Cândva racoroasa, curata si numai buna de odihnit în ea, pentru a-ti trage sufletul de la zapuseala urbana, în ultimii ani iarba a devenit îmbâcsita de capuse - o adevarata…

- PodcasturiInvazie de capușe: Cum ne protejam de infecția pe care o transmit In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", medicul Olga Cara a precizat ca, incepand cu luna martie și pana in luna iunie, riscul de infectare in urma ințepaturii unei capușe este mult mai ridicat intrucat anume in aceasta perioada…

